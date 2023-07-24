Стали известны результаты жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Сегодня, 24 июля, в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2023/2024.

Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 10 и 17 августа.

Условия жеребьевки: десять пар (определены во втором отборочном раунде Лиги чемпионов на Пути чемпионов) были разделены на две группы — одну из шести пар (группа 1) и одну из четырех пар (группа 2).

В жеребьёвке основного пути принимали участие две команды, которые начинают борьбу в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда, а также две команды, которые вылетели во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов в Пути представителей лиг.

Клубы, напрямую вышедшие в третий квалификационный раунд Основного пути, были сеяными по отношению к клубам, вылетевшим из Лиги чемпионов в Пути представителей лиг по итогам второго квалификационного раунда.

Путь чемпионов

Группа 1

«Жальгирис» (Литва) / «Галатасарай» (Турция) — «Клаксвик» (Фарерские Острова) / «Хэкен» (Швеция)

«Ракув» (Польша) / «Карабах» (Азербайджан) — ХИК (Финляндия) / «Мольде» (Норвегия)

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) / «Слован» Братислава (Словакия) — «Брейдаблик» (Исландия) / «Копенгаген» (Дания)

Группа 2

«Шериф» (Молдова) / «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Арис» Лимасол (Кипр) / БАТЭ (Беларусь)

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Астана» (Казахстан) — «Лудогорец» (Болгария) / «Олимпия» Любляна (Словения)

Основной путь

«Олимпиакос» (Греция) — «Серветт» (Швейцария) / «Генк» (Бельгия)

«Славия» Прага (Чехия) — «Днепр-1» (Украина) / «Панатинаикос» (Греция)