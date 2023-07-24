Ловчев: если у нас проблемы с европейским футболом, есть смысл взаимодействовать с Азией

Известный в прошлом футболист, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев, комментируя переход игрока «Зенита» Малкома в клуб из Саудовской Аравии, высказал мнение, что российскому футболу нужно больше взаимодействовать с Азией. По словам Ловчева, матчи российских команд с аравийскими клубами, скупившими много сильных футболистов из Европы, будут пользоваться у болельщиков большим интересом.
«По трансферу Малкома есть и ещё одно соображение.
Наша страна сейчас очень активно взаимодействует с Азией, в том числе потому, что пути в Европу закрыты — прежде всего экономически. В футболе, в спорте прорывных вещей также не наблюдается.
Если у нас такие проблемы с европейским футболом, и это надолго, есть большой смысл взаимодействовать с Азией, в частности с Саудовской Аравией. Саудиты скупили пол-Европы, взяли пусть и возрастных, но сильных футболистов. Если клубы Саудовской Аравии готовы играть, надо это делать. Мы видели, что нашей аудитории матчи с ненашими интересны — турнир в Питере это показал», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 24 июля 2023
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