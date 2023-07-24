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Вратарь «Зенита» Никита Гойло перейдёт в «Сочи» на правах аренды

Вратарь «Зенита» Никита Гойло перейдёт в «Сочи» на правах аренды
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Вратарь «Зенита» Никита Гойло перейдёт в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что голкипер «Сочи» Денис Адамов прошёл медосмотр перед трансфером в санкт-петербургский «Зенит». Отмечается, что для перехода голкипера в санкт-петербургский клуб осталось уладить незначительные детали.

Напомним, Гойло — воспитанник школы «Зенита». Он выступал за молодёжную команду петербуржцев и «Зенит-2». В сезоне-2020/2021 вратарь играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари Нижний Новгород». В сезоне-2022/2023 24-летний голкипер провёл в составе «Пари НН» 15 матчей, в которых пропустил 21 гол.

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