Вратарь «Зенита» Никита Гойло перейдёт в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что голкипер «Сочи» Денис Адамов прошёл медосмотр перед трансфером в санкт-петербургский «Зенит». Отмечается, что для перехода голкипера в санкт-петербургский клуб осталось уладить незначительные детали.

Напомним, Гойло — воспитанник школы «Зенита». Он выступал за молодёжную команду петербуржцев и «Зенит-2». В сезоне-2020/2021 вратарь играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари Нижний Новгород». В сезоне-2022/2023 24-летний голкипер провёл в составе «Пари НН» 15 матчей, в которых пропустил 21 гол.