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Александр Долгов: могу с уверенностью сказать, что «Факел» не будет бороться за выживание

Александр Долгов: могу с уверенностью сказать, что «Факел» не будет бороться за выживание
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Нападающий «Факела» Александр Долгов рассказал о целях своей команды на сезон-2023/2024.

«Сто процентов, в этом сезоне Российской Премьер-Лиги будем выше, чем в прошлом. У меня есть опыт выступлений в «Химках». Каждый футболист примерно понимает, что может быть в конце сезона. Пришел сюда и увидел, что уровень футбола, самоотдачи от парней выше, чем я ожидал. Могу с уверенностью сказать, что мы не будем бороться за выживание», — приводит слова Долгова «РБ Спорт».

В первом туре чемпионата России воронежский клуб на выезде уступил «Ростову» со счётом 1:2. В прошлом сезоне «Факел» занял 14-е место в национальном первенстве, набрав 30 очков. Команда Вадима Евсеева играла в стыковых матчах за право участвовать в РПЛ-2023/2024, в которых по сумме двух встреч переиграла «Енисей» (3:0).

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