Вадим Евсеев: целостной игры у «Факела» в матче с «Ростовом» не получилось

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвёл итоги матча первого тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда на выезде уступила «Ростову» со счётом 1:2.
«Не удался матч в плане перестроений оборонительных. Соперник владел мячом, в переходных фазах мы пытались прессинговать. Но соперник нас ловил, вытягивал. Мы не справились. Есть объективные причины. Недоволен взаимодействием группы игроков.
Порадовало, что переломили ход игры. Нам надо было раскрываться после 1:2. Мы создавали моменты, которые не смогли реализовать. Имели 100% момент в концовке. Это порадовало. Но целостности, целой игры у нас не получилось. Соперник нам этого не позволил», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».
Напомним, на 17-й минуте матча «Факел» вышел вперёд благодаря голу нападающего Евгения Маркова. На 39-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко восстановил равенство в счёте. Через 11 минут после возобновления игры дончане забили победный мяч, автором которого стал вингер Роман Тугарев.
- 24 июля 2023
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