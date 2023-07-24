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Вадим Евсеев: целостной игры у «Факела» в матче с «Ростовом» не получилось

Вадим Евсеев: целостной игры у «Факела» в матче с «Ростовом» не получилось
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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвёл итоги матча первого тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда на выезде уступила «Ростову» со счётом 1:2.

«Не удался матч в плане перестроений оборонительных. Соперник владел мячом, в переходных фазах мы пытались прессинговать. Но соперник нас ловил, вытягивал. Мы не справились. Есть объективные причины. Недоволен взаимодействием группы игроков.

Порадовало, что переломили ход игры. Нам надо было раскрываться после 1:2. Мы создавали моменты, которые не смогли реализовать. Имели 100% момент в концовке. Это порадовало. Но целостности, целой игры у нас не получилось. Соперник нам этого не позволил», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, на 17-й минуте матча «Факел» вышел вперёд благодаря голу нападающего Евгения Маркова. На 39-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко восстановил равенство в счёте. Через 11 минут после возобновления игры дончане забили победный мяч, автором которого стал вингер Роман Тугарев.

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