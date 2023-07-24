Сычёв: как поддерживаю форму? Режим питания, сна, тренировки… Да шутка, конечно
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Бывший футболист Дмитрий Сычёв поделился впечатлениями от участия в матче звёзд и легенд пляжного футбола. Матч завершился вничью— 7:7. Сычёв оформил покер.
«Получил удовольствие от игры, давно не виделись с ребятами. Думаю, болельщики тоже получили наслаждение от присутствия звёзд пляжного и обычного футбола. Всё классно, погода хорошая, настроение отличное, много голов.
Как поддерживаю форму? Режим питания, сна, тренировки… Да шутка, конечно. Просто вся наша жизнь — футбол. Не важно, играешь ты на песке или на траве. В любом случае не было такого сопротивления, как на официальных матчах, поэтому голы давались проще», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».
Дмитрий Сычёв завершил карьеру футболиста в 2019 году.
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