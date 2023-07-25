Гаранин: может ли «Спартак» опередить «Зенит»? Надо посмотреть, как вольются новые игроки

Российский тренер Вадим Гаранин высказался о возможных вариантах продолжения карьеры, а также ответил на вопрос о конкуренции «Спартака» с «Зенитом» в чемпионате России.

«Думаю ли я о том, чтобы занять место Ярошика? Безусловно, нет. Я также был на матче «Динамо» и «Краснодара». Смотрим, анализируем.

Рассматриваю ли я только варианты из РПЛ? Не знаю, откуда информация. Часто в прессе читаю про себя абсолютно надуманные вещи. Хочется, чтобы было интересно, в развитии в том числе. Вызов? Показать самому себе, что мы умеем делать.

Может ли «Спартак» на дистанции в 30 туров опередить «Зенит»? Надо посмотреть сейчас, как вольются новые футболисты», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2, а «Зенит» победил «Пари Нижний Новгород» — 2:0.