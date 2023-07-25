Станислав Черчесов рассказал, как произошло его увольнение из «Ференцвароша»

Российский тренер Станислав Черчесов рассказал, как ему сообщили о его отставке с поста главного тренера «Ференцвароша».
«После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и всё. С президентом «Ференцвароша» мы после этого не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе. Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причем не только со стороны болельщиков «Ференцвароша», — приводит слова Черчесова «Известия».
Напомним, Черчесов был уволен после поражения команды в квалификации Лиги чемпионов с «Клаксвиком» (0:0 – на выезде и 0:3 – дома).
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