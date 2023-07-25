Станислав Черчесов рассказал о планах на будущее после увольнения из «Ференцвароша»

Российский тренер Станислав Черчесов рассказал о планах на будущее после отставки с поста главного тренера «Ференцвароша».

«Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведём итоги нашей работы в «Ференцвароше», чтобы двинуться дальше с учётом того полезного опыта, который здесь приобрели. Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить её общением с семьёй и друзьями», — приводит слова Черчесова «Известия».

Напомним, Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в среду, 19 июля, после разгромного поражения от команды «КИ Клаксвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:3). 59-летний специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года, выиграв два чемпионских титула и Кубок страны.

Станислав Черчесов тренируется со штангой: