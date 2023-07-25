Мартино допустил, что Месси и Бускетс выйдут в старте на матч с «Атлантой Юнайтед»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино ответил на вопрос о том, выйдут ли на поле Лионель Месси и Серхио Бускетс в матче второго тура Кубка Лиг MLS + MX с «Атлантой Юнайтед».

«Очень вероятно, что Месси и Бускетс будут играть больше. Возможно, если они сыграют больше минут, динамика команды изменится, и они, скорее всего, выйдут в следующем матче с первых минут. Всё будет зависеть от того, как они себя чувствуют», — приводит слова Мартино The Athletic.

Матч между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед» состоится 26 июля, начало – 02:30 мск.

Напомним, Месси и Бускетс дебютировали за клуб в матче с «Крус Асуль». Оба игрока вышли на поле на 54-й минуте. В этой встрече аргентинский нападающий забил гол со штрафного на 94-й минуте.

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