«Интер Майами» — «Атланта». Лионель Месси снова счастлив!

Аргентинец положил красивый гол со штрафного в дебютном матче, но это только начало.

26 июля состоится матч 1-го тура Кубка Лиг «Интер Майами» — «Атланта». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «цапель» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Шансы «пятиполосных» оценили в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Атланта» 26 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер Майами» — «Атланта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол «пятиполосных» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч Кубка Лиг «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» (26.07.2023)

Ежегодно между клубами из Мексики и США проходит турнир под названием Кубок Лиг. Всего в каждой группе по три команды, и две из них проходят в 1/16 финала. Во 2-м туре группового этапа «Интер Майами» будет принимать «Атланту». Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 2:30 мск. Матч состоится на стадионе «Интер Майами» в штате Флорида.

«Цапли» уже провели один матч, одержав красивую победу. Команда здорово усилилась в летнее трансферное окно. Дэвид Бекхэм смог заманить в США самого Лионеля Месси. Именно он стал главной звездой 1-го тура Кубка Лиг с «Крус Асулем». Кроме аргентинца, дебютировал за «Интер Майами» ещё один экс-футболист «Барселоны» — Бускетс.

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Подопечные Херардо Мартино открыли счёт в первом тайме благодаря голу Роберта Томаса Тэйлора. После перерыва тренер сделал несколько важных замен. В игру вступили Лионель Месси и Серхио Бускетс. Через 10 минут после этого соперник сравнял цифры на табло – 1:1.

Даже по статистике во втором тайме мексиканский клуб играл заметно активнее в атаке и выглядел свежее. Встреча могла закончиться вничью, если бы не момент на последних минутах добавленного времени. «Интер Майами» получил право на штрафной, причём заработал его Месси. Неудивительно, что именно он пошёл исполнять его и положил мяч в ворота «Крус Асуля». Времени отыграть дефицит не оставалось, и этот гол стал победным.

Лионель был счастлив дебютировать именно так. Свой успех он прокомментировал одним словом – «поехали». Бекхэм продолжает создавать у себя в команде маленькую «Барселону». Месси и Бускетс уже дебютировали, а между тем появилась информация о договорённости с Иньестой. Недавно клуб заключил контракт с Жорди Альбой.

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Одно авторитетное издание сообщает, что ради переезда в «Интер Майами» может выкупить свой контракт у «Гремио» Луис Суарес. Воссоединение футболистов каталонского клуба продолжается, но с трансфером уругвайца действительно придётся повозиться. Бразильский клуб не собирается его отпускать просто так.

Соперником «цапель» будет «Атланта Юнайтед», которая располагается на седьмом месте в турнирной таблице МЛС. «Пятиполосные» лучше выступают в текущем сезоне, чем «Интер Майами». Они выиграли в 9 из 24 встреч, а восемь заканчивали вничью. Клуб не может похвастаться звёздами в составе или легендарным тренером, но он приносит результат.

Вот только в последних двух встречах «Атланта» потерпела поражения. Команда уступила «Нью-Инглэнд Революшн» и «Орландо Сити» с одинаковым счётом 1:2. «Пятиполосные» очень хорошо атакуют, но подводят оборона и бдительность. В последнем матче клуб даже первым забил, но этого было недостаточно.

Для «Интер Майами» встреча с «Крус Асулем» стала первой победой в семи последних матчах. В семи играх «цапли» стабильно пропускали минимум один мяч. Не делись никуда проблемы в защите от них и сейчас, несмотря на мощное пополнение в атаке.

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Интересный факт: соперники уже встречались в этом сезоне. Несмотря на очень плохие результаты, «Интер Майами» смог одержать победу со счётом 2:1. Один из мячей был реализован с пенальти, а также «цапли» получили удаление. Предполагаем, что чем-то подобным закончится встреча клубов в Кубке Лиг. Рекомендуем ставку на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча за 3.25.

Прогноз и ставки на матч «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» 26 июля 2023 года

Дебют Месси получился огненным! После матча Бекхэм не сдерживал эмоций, он был очень горд результатом. Бывших футболистов «Барселоны» в составе «Интер Майами» только прибывает. Даже в разобранном состоянии, без звёзд в составе и с очень плохими результатами «цапли» обыгрывали в этом сезоне «Атланту», которой плохо даются выезды и есть проблемы в защите. Поэтому в победе хозяев на этот раз с Бускетсом и Лионелем нет никаких сомнений.

Ставка: победа «Интер Майами» и тотал больше 2.5 мяча за 3.25.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

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Прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» с коэффициентом 2.80.

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Прогноз на матч «Локомотив» — «Урал» с коэффициентом 3.30.