Тренер сборной Армении Березовский дал совет Сперцяну на случай перехода игрока в «Аякс»

Бывший вратарь «Зенита», «Динамо» и «Химок» Роман Березовский, ныне входящий в тренерский штаб сборной Армении, дал совет полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну на случай перехода игрока в амстердамский «Аякс».

«Советую, как можно быстрее адаптироваться, быть морально готовым к каким-то трудностям на первых порах, в том числе будет и языковая проблема, быстрее изучать язык, чувствовать себя в своей тарелке», — приводит слова Березовского Sportball24.

В сезоне-2022/2023 Сперцян провёл 41 матч за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.