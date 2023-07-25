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Новая Зеландия — Филиппины: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

Новая Зеландия — Филиппины: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023
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Во вторник, 25 июля, на женском чемпионате мира по футболу состоится матч группы А. На стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) встретятся сборные Новой Зеландии и Филиппин. Стартовый свисток арбитра будет дан в 8:30 мск.

Стартовые составы команд:

Новая Зеландия: Эссон, Ботт, Райли, Стотт, Боуэн, Персиваль, Хэссетт, Штайнмец, Хэнд, Уилкинсон, Райли.

Филиппины: Макдэниел, Коварт, Лонг, Харрисон, Баркер, Савицки, Бёрд, Кесада, Эггесвик, Болден, Гийу.

Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.

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