«Фламенго» предложил «Зениту» € 13 млн за Вендела, личный контракт уже согласован
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«Фламенго» сделал санкт-петербургскому «Зениту» официальное предложение по переходу полузащитника Вендела. Об этом сообщает Globo Esporte.
По информации источника, сумма предложения составляет € 13 млн. За эти деньги «Фламенго» рассчитывает заполучить 100% экономических прав на Вендела. Бразильский клуб ждёт ответа от «Зенита», сохраняя оптимистический настрой.
Изначально «Фламенго» хотел взять Вендела в аренду, однако «Зенит» дал понять, что готов рассмотреть только полноценную продажу игрока. Бразильский клуб понимает, что его предложение невелико, и готов его несколько увеличить, если потребуется.
Отмечается, что «Фламенго» уже согласовал с Венделом условия личного контракта.
Ранее стало известно, что Вендел прилетел в Санкт-Петербург.
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