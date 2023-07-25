Бразильская журналистка усомнилась, что «Фламенго» сможет купить Клаудиньо и Вендела

Бразильская журналистка Летисия Маркес подробно разобрала возможность перехода во «Фламенго» сразу двух полузащитников санкт-петербургского «Зенита» Вендела и Клаудиньо.

«У «Зенита» нет никаких финансовых трудностей, чтобы отказ клуба от двух игроков стартового состава был оправдан. Очевидно, что это непростые переговоры, о чём «Фламенго» знал с самого начала. У «Зенита» нет причин расставаться с обоими.

Что говорит в пользу «Фламенго», так это то, что «Зенит» не участвует в еврокубках, что делает бразильский клуб неплохим вариантом. Желание игроков всегда играет определённую роль.

«Фламенго» сделал предложение Клаудиньо и ждёт ответа. «Фламенго» пообщался с Венделом и ждёт ответа. Я думаю, что следует помнить одну важную вещь: это два игрока стартового состава клуба, которых не нужно продавать.

Неплохо будет провести аналогию. Представьте, что «Фламенго» продаёт двух своих ключевых игроков одному клубу? Будет ли «Фламенго» способствовать уходу своих лидеров? Будет ли вести переговоры по двум игрокам с одним и тем же клубом?

Тем не менее… Моё мнение: это хорошие футболисты, но подписать их в одно трансферное окно тяжело. Остаётся мало времени. Посмотрим, как закончатся переговоры», — написала Маркес в своём «твиттере».