Швейцария — Норвегия: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023

Сегодня, 25 июля, состоится матч женского чемпионата мира по футболу — 2023, в котором встретятся сборные Швейцарии и Норвегии. Игра 2-го тура группы А пройдёт на стадионе «Уаикато» (Гамильтон, Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра — в 11:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Женская сборная Швейцарии: Тальман, Айгбогун, Ризен, Штирли, Мариц, Соу, Ройтелер, Црногорчевич, Вельти, Пиубель, Бахман.

Женская сборная Норвегии: Микальсен, Бьельде, Мьельде, Харвикен, Хансен, Маанум, Бёэ Риса, Райтен, Хегерберг, Эйкеланд, Хови.

Соперниками женских сборных Швейцарии и Норвегии по группе являются команды Новой Зеландии и Филиппин.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.