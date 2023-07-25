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Швейцария — Норвегия: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023

Швейцария — Норвегия: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023
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Сегодня, 25 июля, состоится матч женского чемпионата мира по футболу — 2023, в котором встретятся сборные Швейцарии и Норвегии. Игра 2-го тура группы А пройдёт на стадионе «Уаикато» (Гамильтон, Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра — в 11:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Женская сборная Швейцарии: Тальман, Айгбогун, Ризен, Штирли, Мариц, Соу, Ройтелер, Црногорчевич, Вельти, Пиубель, Бахман.

Женская сборная Норвегии: Микальсен, Бьельде, Мьельде, Харвикен, Хансен, Маанум, Бёэ Риса, Райтен, Хегерберг, Эйкеланд, Хови.

ЧМ-2023 (ж). Группа A. 2-й тур
25 июля 2023, вторник. 11:00 МСК
Швейцария (ж)
1-й тайм
0 : 0
Норвегия (ж)

Соперниками женских сборных Швейцарии и Норвегии по группе являются команды Новой Зеландии и Филиппин.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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