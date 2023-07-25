Лидер Норвегии исполнила гимн перед матчем ЧМ и внезапно ушла в подтрибунное помещение

Нападающая сборной Норвегии Ада Хегерберг внезапно покинула поле перед самым стартом матча группового этапа женского чемпионата мира 2023 года со Швейцарией (0:0, идёт первый тайм).

Фото: Скриншот трансляции матча Норвегия — Швейцария

Форвард вышла на поле в составе своей команды, а также исполнила национальный гимн, однако сразу после этого отправилась в подтрибунное помещение.

По информации «твиттера» Era Fútbol Femenino, Хегерберг почувствовала себя плохо. Отмечается, что нападающая ощущала дискомфорт в области паха во время предматчевой разминки.

Вместо Хегерберг на поле в составе сборной Норвегии появилась Софи Роман Хауг.

Хегерберг вышла в стартовом составе сборной Норвегии и на матч с Новой Зеландией в 1-м туре чемпионата мира (0:1) и провела на поле всю игру.