Вендел ближе к переходу из «Зенита» во «Фламенго», чем Клаудиньо — Касагранде

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел ближе к переходу в бразильский «Фламенго», чем его одноклубник Клаудиньо. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в своём «твиттере».

«На сегодняшний день сценарий такой: Вендел намного ближе к «Фламенго», чем Клаудиньо. Почему? «Зенит» пытается договориться с Венделом и обсуждает возможный трансфер с «Фламенго» через агента спортсмена, который находится в России. Что же касается Клаудиньо — они не хотят расставаться с этим полузащитником», — написал Касагранде.

Ранее стало известно, что «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по переходу Клаудиньо в размере € 15 млн, а также получил от этого же бразильского клуба оффер на трансфер Вендела за € 13 млн.