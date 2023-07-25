Йорди Рейна: Россия лучше Америки, мне тут жить комфортнее

Перуанский нападающий «Торпедо» Йорди Рейна заявил, что в России ему жить комфортнее, чем в Соединённых Штатах Америки. Также футболист объяснил, почему поселился в комплексе «Москва-Сити».

«Почему живу в «Москва-Сити»? Мне близко ехать до тренировок, и я люблю чувствовать себя защищённым. Всё в этом городе очень дорогое. Мне нравится мой район, всё удобно, люблю высокие здания.

Какая страна лучше — США или Россия? Безусловно, Россия! Я сейчас живу в Москве, и мне тут комфортнее», — приводит слова Йорди Рейны «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний футболист перешёл в «Торпедо» в январе 2023 года в качестве свободного агента. Его прошлым клубом был американский «Шарлотт». За автозаводцев нападающий провёл 12 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи.