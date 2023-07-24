Лукас Вера: ждём Месси в «Оренбурге»! Если он приедет, клуб станет чемпионом России

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера иронично ответил на вопрос о возможном переходе Лионеля Месси в оренбуржский клуб. По его словам, в случае трансфера Месси «Оренбург» бы стал чемпионом России.

«Я классно играл со «Спартаком»? Если бы мы играли до 70-й минуты, мы бы обыграли «Спартак», ха-ха.

Если Месси приедет в «Оренбург», станем ли мы чемпионами? Да, если он приедет, «Оренбург» станет чемпионом России. Но ему в любом случае нужно будет помогать. Ждем Месси в нашей команде!» — приводит слова Лукаса Веры интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, в первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Оренбург» встретился со «Спартаком». Игра завершилась победой московского клуба со счётом 3:2.