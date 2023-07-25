Египетская футбольная ассоциация сообщила о невозможности проведения матча с Россией

В Египетской футбольной ассоциации прокомментировали перспективу возможного проведения товарищеского матча со сборной России. Египтяне заявили, что игра с Россией невозможна.

«Сборная Египта сыграет товарищеский матч с командой Туниса в сентябре во время окна ФИФА. Игра с Россией невозможна.

Возможно ли организовать встречу в дальнейшем? Пока мы не опубликовали график игр следующих окон ФИФА», —приводит Sport24 сообщение пресс-службы Египетской футбольной ассоциации.

Ранее стало известно, что в сентябре сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Катара.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.