Египетская футбольная ассоциация сообщила о невозможности проведения матча с Россией
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В Египетской футбольной ассоциации прокомментировали перспективу возможного проведения товарищеского матча со сборной России. Египтяне заявили, что игра с Россией невозможна.
«Сборная Египта сыграет товарищеский матч с командой Туниса в сентябре во время окна ФИФА. Игра с Россией невозможна.
Возможно ли организовать встречу в дальнейшем? Пока мы не опубликовали график игр следующих окон ФИФА», —приводит Sport24 сообщение пресс-службы Египетской футбольной ассоциации.
Ранее стало известно, что в сентябре сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Катара.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.
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