«ПСЖ» и «Аль-Наср» сыграли вничью в товарищеском матче

Сегодня, 25 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Нагаи» в Осаке (Япония). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:20 мск. Игра завершилась со счётом 0:0.

Отметим, что в этом матче не сыграл звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. По данным СМИ, он отстранён от сборов в Японии из-за неопределённого будущего. Француз рассматривает варианты ухода из «ПСЖ», что вызывает недовольство со стороны руководства французского клуба. Инсайдеры сообщают, что Мбаппе приглашают в «Реал», «Барселону», «Ливерпуль» и даже клуб из Саудовской Аравии.

При этом в составе «Аль-Насра» на поле вышел легендарный португальский форвард Криштиану Роналду, который широко известен по выступлениям в Европе. Он попал в стартовый состав и был заменён на 66-й минуте игры.