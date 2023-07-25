Агент Карраскаля разъяснил ситуацию с возможным уходом колумбийца из ЦСКА

Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, разъяснил ситуацию с возможным уходом колумбийца из армейского клуба, сообщив, что они ещё продолжают работать над трансфером.

«На данный момент ЦСКА не получил ни одного приемлемого для себя предложения по Карраскалю. Однако мы продолжаем работать над этим.

О разрыве контракта с клубом речь не идёт. Мы никогда не пытались и не пытаемся сделать это. Такой вариант невозможен. Мы работаем исключительно над продажей Хорхе. Более того, мы помогаем клубу», — приводит слова Лопеса Sport24.

25-летний Карраскаль играет за ЦСКА с февраля 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает колумбийского полузащитника в € 7 млн.