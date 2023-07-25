Бышовец: в «Динамо» нет лидера, а оборона оставляет желать лучшего

Бывший тренер «Динамо», «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал неудачный старт сезона в исполнении бело-голубых, а также рассказал, чего не хватает команде. Напомним, ранее «Динамо» потерпело поражение в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).

«Объективно можно понять, что происходит в «Динамо». Приход нового тренера, новые требования. Главное, чтобы они не противоречили возможностям игроков. Приезд Бальбуэны — и всё это на скорой помощи, неподготовленным, да и взаимодействие не налажено. Оборона, конечно, оставляет желать лучшего. Порадовал «Краснодар». С приходом атакующих игроков концепция изменилась. Кривцов, Сперцян, Волков — группа воспитанников, которые дополнили друг друга. Победа была не случайной.

Удастся ли «Динамо» без крупных закупок быть хотя бы в пятёрке? Вопрос не столько о закупках, не столько о цене, сколько о ценности приобретений. В позапрошлом сезоне были качество, инициатива, перспективы, потенциал. Всё это было, но концовка была провалена. Был и Кубок, и серебряные медали чемпионата России. Всё это психологически сказалось на молодёжи, на окончательном результате.

Норманн никак не может адаптироваться и органично вписаться в состав. В команде нет лидера. Если говорить о лидерстве, влияющем на качество и результат, конечно, требуется приобретение игроков, которые повысили бы уровень креативности и реализации, но здесь в большей степени это касается обороны», — приводит слова Бышовца Metaratings.