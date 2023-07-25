Коноплянка перешёл в румынский «ЧФР Клуж»

Украинский вингер Евгений Коноплянка стал игроком «ЧФР Клуж». Об этом сообщает пресс-служба румынского клуба.

32-летний футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. Стороны подписали двухлетний контракт (до конца июня 2025 года).

Недавно сообщалось, что «Краковия» разорвала договор с украинским полузащитником. Как отметили спортивный директор клуба Штефан Маевски и вице-президент Филип Трубальски на встрече с фанатами, хавбек не оправдал ожиданий. Сам игрок признался, что не знает о причинах принятия такого решения.

Коноплянка выступал за «Краковию» с февраля 2022 года, перейдя из украинского «Шахтёра». За этот период он провёл 38 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.