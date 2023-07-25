Мостовой: глядя на предложение Мбаппе, убеждаешься, что саудиты не знают, что такое деньги

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Аль-Хиляль». Напомним, ранее саудовский клуб заявил о готовности подписать француза, предложив ему годичный контракт с зарплатой € 700 млн.

«Я в шоке. Тут теперь всё зависит от Мбаппе. Я считаю, что тут даже думать не надо. Ушёл и всё. Тем более гарантию дают, что через год уйдёт в «Реал». Это тоже сумасшествие, конечно. Происходит то, что во сне даже представить себе нельзя.

Однако чемпионат Саудовской Аравии никогда не будет звёздным. Да, там играет Роналду, но, кроме него, там никого и не смотрят. Да и не особо знают. Футбол создали в Европе. Тут все самые интересные чемпионаты. Но, глядя на предложение Мбаппе, в очередной раз убеждаешься, что саудиты не знают, что такое деньги. Шейхи даже не считают их, так живут. Так что Мбаппе может уехать и заработать за год на 10 жизней вперёд», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».