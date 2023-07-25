Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 25 июля, турнирная таблица

Сегодня, 25 июля, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе A национальная команда Колумбии уверенно обыграла сборную Южной Кореи (2:0). В играх группы B команда Новой Зеландии сенсационно уступила Филиппинам со счётом 0:1, а Норвегия не смогла обыграть Швейцарию — 0:0.

Результаты матчей 25 июля:

Колумбия — Южная Корея — 2:0;

Новая Зеландия — Филиппины — 0:1;

Швейцария — Норвегия — 0:0.

Завтра, 26 июля, матчем Японии с Коста-Рикой в группе С продолжится 2-й тур.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.