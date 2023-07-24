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«Милан» в ближайшее время объявит о переходе вингера Самуэля Чуквезе — Романо

«Милан» активно работает над согласованием последних деталей сделки по приобретению вингера «Вильярреала» Самуэля Чуквезе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, все документы будут готовы к подписанию сегодня. 24-летний игрок в ближайшие несколько дней прибудет в Милан для прохождения медицинского обследования.

Чуквезе оформляет дубль в ворота «Реала» в матче 28-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Нигериец выступает за испанский клуб с 2018 года. В минувшем сезоне вингер провёл 50 матчей во всех турнирах, где отметился 13 голами и 11 результативными передачами.

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее «Милан» официально объявил о подписании форварда «Зальцбурга» Ноа Окафора.