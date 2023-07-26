«Лацио» ведёт финальные переговоры с «Динамо» по Захаряну, клуб выбрал его вместо Камады

Римский «Лацио» вступил в финальную стадию переговоров по трансферу 20-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, итальянский клуб выбрал российского футболиста в качестве приоритетного подписания этим летом. Клуб отказался от кандидатуры японского полузащитника Даити Камады, находящегося в статусе свободного агента, из-за высоких требований по зарплате. Другой вариант в линию полузащиты для «Лацио» — Джибриль Соу — игрок более оборонительного плана, к тому же римский клуб не может договориться с «Айнтрахтом» о переходе игрока. Таким образом, «Лацио» сфокусируется на подписании Захаряна в ближайшее время.
Напомним, ранее сообщалось, что сумма трансфера Арсена составит € 10 млн, плюс € 4 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.
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