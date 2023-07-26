Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» ведёт финальные переговоры с «Динамо» по Захаряну, клуб выбрал его вместо Камады

«Лацио» ведёт финальные переговоры с «Динамо» по Захаряну, клуб выбрал его вместо Камады
Аудио-версия:
Комментарии

Римский «Лацио» вступил в финальную стадию переговоров по трансферу 20-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, итальянский клуб выбрал российского футболиста в качестве приоритетного подписания этим летом. Клуб отказался от кандидатуры японского полузащитника Даити Камады, находящегося в статусе свободного агента, из-за высоких требований по зарплате. Другой вариант в линию полузащиты для «Лацио» — Джибриль Соу — игрок более оборонительного плана, к тому же римский клуб не может договориться с «Айнтрахтом» о переходе игрока. Таким образом, «Лацио» сфокусируется на подписании Захаряна в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что сумма трансфера Арсена составит € 10 млн, плюс € 4 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

Материалы по теме
«Динамо» согласовало с «Лацио» переход Арсена Захаряна за € 14 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023