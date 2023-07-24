«Динамо» согласовало с «Лацио» переход Арсена Захаряна за € 14 млн

Московское «Динамо» и римский «Лацио» пришли к соглашению по переходу в итальянскую команду полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, сумма трансфера футболиста составит € 10 млн плюс € 4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Договорённость была достигнута утром сегодня, 24 июля.
Отмечается, что, несмотря на достигнутую договорённость по переходу Захаряна, «Лацио» ещё может отказаться от трансфера россиянина. Дело в том, что римский клуб продолжает переговоры с японским полузащитником Даити Камадой, который находится в статусе свободного агента. «Лацио» сможет подписать только одного из них, так как в Италии есть лимит на игроков из стран, не входящих в Евросоюз.
- 24 июля 2023
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