Терёхин: «Динамо» проиграло всё-таки по пенальти, а не по игре

Экс-футболист «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал поражение своей бывшей команды в матче Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (1:1; 3:4 по пенальти).

«Ничего страшного, это только начало. Абсолютно ничего страшного не произошло. Личка только пришёл в команду. У клуба есть какая-то стратегия, тренер сейчас только присматривается. Так что ничего. Ну, проиграли по пенальти и проиграли. Ещё играть-то много.

Пенальти — это лотерея. Личка в игре с «Пари НН» попробовал ребят, которые претендуют на попадание в основу, но пока не попадают. Сейчас тренерский штаб разберётся в ситуации и посмотрит. Проиграли всё-таки по пенальти, а не по игре», — приводит слова Терёхина «Евро-Футбол.Ру».

Основное время встречи между «Динамо» и «Пари НН» завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее были нижегородские футболисты — 4:3. В составе «Динамо» с «точки» промахнулись Денис Макаров и Сергей Паршивлюк.