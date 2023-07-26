Уилфрид Заха объяснил выбор продолжить карьеру в «Галатасарае»

Новичок «Галатасарая» Уилфрид Заха рассказал, почему принял решение перейти в турецкий клуб.
«Я впервые получу возможность сыграть в Лиге чемпионов. Очень мотивирован, буду делать всё возможное, чтобы помочь клубу выиграть трофеи и добиться успеха. Перед переходом в «Галатасарай» я общался с Патриком ван Анхольтом и Дидье Дрогба, и они сказали мне, что это отличная возможность», – приводит слова Заха Sky Sports.
Напомним, Заха отклонил предложение подписать новый четырёхлетний контракт с «Кристал Пэлас». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 27 млн. В завершившемся сезоне-2022/2023 форвард провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
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