Испания — Замбия: испанки забили третий и четвёртый гол за пять минут в матче женского ЧМ

Сегодня, 26 июля, в матче 2-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 сборная Испании встречается с национальной командой Замбии. Игра проходит на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 по московскому времени.

Сборная Испании выстрелила дуплетом во втором тайме, как и в первом. На 69-й минуте Альба Редондо забила третий гол испанок, а всего через минуту Дженнифер Эрмосо оформила четвёртое взятие ворот Замбии. Текущий счёт в матче — 4:0.

Соперниками женских сборных Испании и Замбии по группе являются команды Японии и Коста-Рики.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.