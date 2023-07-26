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Испания — Замбия: испанки забили третий и четвёртый гол за пять минут в матче женского ЧМ

Испания — Замбия: испанки забили третий и четвёртый гол за пять минут в матче женского ЧМ
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Сегодня, 26 июля, в матче 2-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 сборная Испании встречается с национальной командой Замбии. Игра проходит на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 по московскому времени.

Сборная Испании выстрелила дуплетом во втором тайме, как и в первом. На 69-й минуте Альба Редондо забила третий гол испанок, а всего через минуту Дженнифер Эрмосо оформила четвёртое взятие ворот Замбии. Текущий счёт в матче — 4:0.

ЧМ-2023 (ж). Группа C. 2-й тур
26 июля 2023, среда. 10:30 МСК
Испания (ж)
Окончен
5 : 0
Замбия (ж)
1:0 Абельейра – 9'   2:0 Эрмосо – 13'   3:0 Редондо – 69'   4:0 Эрмосо – 70'   5:0 Редондо – 85'

Соперниками женских сборных Испании и Замбии по группе являются команды Японии и Коста-Рики.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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