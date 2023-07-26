Игрок «Кубани» Чуперка — о «Краснодаре»: не дали шанса, Муслин не любил молодых

Бывший игрок «Краснодара» Валерий Чуперка рассказал, почему у него не получилось проявить себя в клубе на старте российского этапа карьеры.

«С Ламбарским прошли сборы, нас поставили играть за дубль. Я и он — центральные полузащитники. Меня сделали крайним левым хавом, а Игорька оставили в центре. Я, естественно, сыграл не очень. В первой команде мне не дали шанса, Муслин не очень любил молодых. Его заставляли приходить на матчи дубля. Игоря постепенно стали ставить за первую команду, а меня тянули обратно во вторую.

Из дубля я пару раз уезжал в аренду. Когда в очередной раз вернулся в «Краснодар», на меня начали давить. «Давай расторгнем контракт. Найди себе команду, мы мешать не будем». Я звоню агенту, спрашиваю: «Что они от меня хотят? Я просто хочу играть в футбол, а об этих контрактах даже не думать». В «Краснодаре» хотели надавить, чтобы я просто подписал документ о расторжении контракта. Чтобы не платить неустойку? Ну да. Агент сказал, чтобы без его ведома ничего не подписывал. Я попросил «Краснодар»: «Не дёргайте меня, пожалуйста, я просто хочу играть. По контрактным вопросам — к агенту».

Как в итоге разошлись? Ушёл в аренду в Нальчик. В контракте с «Краснодаром» было прописано: если клуб, который меня арендует, падает во Вторую лигу или распадается, со мной могут расторгнуть контракт. По спортивному принципу «Спартак» в том сезоне не вылетел, но из-за финансовых проблем нас отправили во Вторую лигу. И «Краснодар» со мной разорвался», — цитирует Чуперку Sport24.