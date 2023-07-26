Женский ЧМ-2023. Канада — Ирландия: ирландки забили автогол

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы B чемпионата мира по футболу среди женщин. На стадионе «Перт Ректангулар» в Перте (Австралия) играют сборные Канады и Ирландии. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск.
На четвёртой минуте встречи национальная команда Ирландии вырвалась вперёд усилиями 27-летней защитницы Кэти Маккейб, представляющей на клубном уровне лондонский «Арсенал». Для сборной Ирландии этот гол стал первым на чемпионатах мира в истории. В добавленное к первому тайму время Меган Коннолли из сборной Ирландии забила автогол, таким образом сравняв счёт в матче.
Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующий победитель чемпионата мира — сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.
- 26 июля 2023
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