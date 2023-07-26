Операция Дивеева прошла успешно

Стало известно о том, что операция на голеностопном суставе 23-летнего защитника ЦСКА Игоря Дивеева прошла успешно. Об этом сообщила пресс-служба московских армейцев.
«Игорь Дивеев сегодня перенёс операцию в Германии, она прошла успешно. В ближайшие дни он вернётся в Москву, о сроках реабилитации мы сообщим несколько позже, когда они будут понятны после первичного осмотра оперирующим хирургом», — приводит слова руководителя медицинского департамента клуба Эдуарда Безуглова телеграм-канал ЦСКА.
«Всем привет! Операция прошла успешно, всё хорошо. Удачи сегодня! Будем смотреть, болеть из Германии», — приводит слова Дивеева телеграм-канал ЦСКА.
В эти минуты проходит матч 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и ЦСКА. Армейцы крупно обыгрывают оренбуржцев со счётом 4:0. Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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