Главный тренер ЦСКА Федотов: новичков ждём, у молодёжи ещё долгая дорога
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о том, что команде ещё необходимо усиление в это летнее трансферное окно.
«Новичков ждём, потому что без них игроков скоро можно будет посчитать по пальцам двух рук. Да, молодёжь играет неплохо, но ей есть куда расти. У молодёжи только появились пёрышки, у них ещё долгая дорога», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
Сегодня, 26 июля, московские армейцы разгромно обыграли «Оренбург» (6:0) в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России и возглавили группу А, в которой также выступают «Сочи» и воронежский «Факел». Забитыми мячами отметились Ярослав Арбузов, Бактиёр Зайнутдинов, Милан Гаич, Фёдор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков. Оренбуржцы заканчивали игру без двоих удалившихся игроков.
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