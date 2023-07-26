Главный тренер ЦСКА Федотов: новичков ждём, у молодёжи ещё долгая дорога

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о том, что команде ещё необходимо усиление в это летнее трансферное окно.

«Новичков ждём, потому что без них игроков скоро можно будет посчитать по пальцам двух рук. Да, молодёжь играет неплохо, но ей есть куда расти. У молодёжи только появились пёрышки, у них ещё долгая дорога», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Сегодня, 26 июля, московские армейцы разгромно обыграли «Оренбург» (6:0) в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России и возглавили группу А, в которой также выступают «Сочи» и воронежский «Факел». Забитыми мячами отметились Ярослав Арбузов, Бактиёр Зайнутдинов, Милан Гаич, Фёдор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков. Оренбуржцы заканчивали игру без двоих удалившихся игроков.