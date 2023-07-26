ЦСКА забил «Оренбургу» шесть раз! У молодого Арбузова — гол после «финта Зидана». Видео

Действующий обладатель Кубка России ЦСКА начал защиту титула с впечатляющей победы. Армейцы вынесли на выезде «Оренбург».

Владимир Федотов наполовину поменял состав по сравнению с 1-м туром РПЛ. В основу на кубковый матч по разным причинам не попали Акинфеев, Роша, Набабкин, Зделар, Мухин и Заболотный. У «Оренбурга» из игроков стартового состава встречи со «Спартаком» остался только Ковалёв – тренер хозяев Иржи Ярошик сделал более мощную ротацию.

У ЦСКА в обороне было экспериментальное трио Мойзес – Лукин – Рядно. Бразильца, который начинал карьеру в московской команде на фланге обороны, всё сильнее тянет в центр. По воле тренера в Оренбурге легионер, видимо, как самый опытный из защитников, занял место страхующего – самого центрального в тройке.

В дебюте игры армейцам как раз пришлось больше думать обороне, так как «Оренбург» поддавливал. Но потом ЦСКА сделал результат всего за 10 минут. Первая голевая атака гостей началась с классной длинной передачи от Рядно, а Арбузов превратил неудачный вынос Хотулёва в красивый гол. «Финтом Зидана» убрал с дороги соперника и нанёс точный удар в дальний нижний угол.

Арбузов впервые в карьере сыграл в основе ЦСКА. До этого 19-летний хавбек здорово проявил себя на сборах, а на выходных дебютировал за первую команду – получил свои 10 минут во встрече с «Уралом». Ярослав прогрессирует и в Оренбурге сделал весомую заявку на место в стартовом составе. В следующей атаке армейцев он заработал удаление для вратаря хозяев Киняйкина. У «Оренбурга» случился жуткий провал в центре обороны, где раз за разом «пожарили» Хотулёв с Сиваковым. Кажется, судья поспешил остановить игру, чтобы показать красную карточку, поскольку мяч отлетел к Чалову, который мог свободно поражать пустые ворота. Тем не менее «Оренбург» не избежал пропущенного мяча. Новый голкипер Гошев, похоже, ошибся с выбором позиции (слишком сместился влево) и пропустил со штрафного от Зайнутдинова. В результате впервые коснулся мяча, когда доставал его из сетки.

В середине первого тайма команда Федотова сделала счёт крупным. ЦСКА провёл хорошую позиционную атаку, а удачные отскоки от Титкова и Хотулёва помогли довести мяч до Гаича. Серб остался без опекуна перед воротами: из такой позиции забьют и Гаич, и Гайч, и кто угодно.

На перерыв же команды уходили при счёте 0:4. «Оренбург» пытался наступать вдесятером, но сам пропустил атаку четыре в четыре. Игравший с капитанской повязкой и на месте центрфорварда Чалов одной только обработкой мяча оставил не у дел Сивакова и забил заслуженный гол.

На второй тайм можно было не выходить, но ЦСКА с «Оренбургом», конечно же, вышли, и выяснилось, что Федотов решил равномерно распределить игровое время между нападающими: Чалова поменял Заболотный. Благодаря настойчивости Антона армейцы после часа матча играли уже против девятерых противников. Сиваков получил две жёлтые карточки за фолы на Заболотном. Второе предупреждение – за неумышленный удар ногой по лицу центрфорварда. Очевидно, происходившее на поле заставляло Ярошика с грустью думать о том, какого уровня резерв у «Оренбурга».

В составе хозяев хотелось посмотреть на турецкого новичка Гюрлюка, о котором писали как о большом таланте. Однако по такой игре легионер имел мало возможностей сверкнуть. Эмирджан тянул одеяло на себя, совершил несколько запоминающихся действий, тем не менее пока не время для выводов. «Оренбург» смог нанести четыре удара в створ против девяти у ЦСКА, но закончилось всё совсем печально для хозяев – 0:6!

Команду экс-армейца Ярошика добила молодёжь ЦСКА. Кисляк классно пробил из-за штрафной.

Ермаков в концовке забил с передачи Носкова.

Во 2-м туре ЦСКА примет «Факел» (9 августа), а «Оренбург» в тот же день сыграет дома с «Сочи».