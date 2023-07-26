Тренер «Леона»: Давила хочет уехать в Россию, они решают возникшие вопросы

Главный тренер мексиканского «Леона» Николас Ларкамон подтвердил, что больше не рассчитывает на нападающего Виктора Давилу, который переходит в ЦСКА. При этом он отметил, что при совершении сделки возникли проблемы, которые стороны сейчас решают.

«Я не могу вам сказать, что вопрос его трансфера решён, потому что он решает некоторые вопросы перехода, связанные с проблемами из-за страны. Виктор хочет поехать в Россию, они решают эти вопросы, он не рассматривается в составе на завтрашнюю игру, и мы сосредоточены на подготовке к ней.

Нам нужен новый футболист в связи с уходом Виктора, так как он был важным игроком. Хорошо, что у нас есть игроки, способные заменить его на короткий срок, нам необходимо восстановить баланс, который нарушился», — приводит слова Ларкамона telediario.

В прошлом сезоне Давила провёл 31 матч за «Леон», в которых отметился 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт форварда с клубом рассчитан до декабря 2024 года.