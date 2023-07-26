Агент Арбузова: Ярослав может конкурировать с Обляковым и Чаловым, но нужна практика

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, высказался о перспективах 19-летнего футболиста после дебютного гола на взрослом уровне, который помог армейцам обыграть «Оренбург» (6:0) в матче 1-го тура Фонбет Кубка России.

«Я верю в Арбузова. Молодым надо доверять. Ярослав с Луганска, где сейчас не самое мирное время. Его отец и вся семья переживают из-за всего происходящего там. Мы дружим семьями, поддерживаем друг друга. В случае с Арбузовым та ситуация, где не надо помогать, главное – не мешать.

Как я обратил внимание на Арбузова? Есть такой скаут Алексей Серебров, который привёз его в Москву. Мы порекомендовали футболиста Андрею Мовсесьяну.

Арбузов может конкурировать с Обляковым и Чаловым уже в этом сезоне? Может, да, но Арбузову нужно больше игровой практики в ЦСКА. Есть тренеры, которые доверяют молодым, а есть те, у которых всегда один состав играет.

Как Арбузов отзывается о работе с Владимиром Федотовым? Были моменты, когда хотели уйти в аренду, но дай бог, чтобы у него всё получилось в ЦСКА. Сейчас он должен отвоевать своё место в команде. У меня такие и Костя Тюкавин, и Влад Галкин, который сейчас в «Акроне». Дорогу осилит идущий. Мне очень приятно с такими целеустремлёнными ребятами работать», – приводит слова Сафонова Metaratings.