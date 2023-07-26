Главный тренер ЦСКА Федотов подвёл итоги разгромной победы над «Оренбургом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказал своё мнение о матче с «Оренбургом», в котором армейцы крупно переиграли соперников со счётом 6:0. Игра прошла в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Ожидал ли такой результативной игры? Выдержали серьёзный натиск в начале встречи, быстро забили, потом вратарь совершил ошибку. После этого гола многое было решено. Доиграли, в первом тайме все вопросы об исходе были решены.

Но надо отдать должное сопернику, «Оренбург» до конца матча проводил фантастические быстрые атаки, вносил напряжение. Оставшись вдевятером, искали счастья у наших ворот. Успешное начало плюс невыдержанные действия голкипера предопределили ход матча», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».