Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче с «Баварией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Баварией» (2:1).

«Это была игра между двумя потрясающими командами. Каждый раз, когда мы теряли мяч, вы могли видеть невероятную скорость «Баварии». Это очень важно. Мы хорошо знаем друг друга, «Бавария» — очень хорошая команда», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Баварии».

В следующем матче «Манчестер Сити» встретится с «Атлетико», а «Бавария» проведёт матч с «Ливерпулем». Матчи пройдут 30 июля и 2 августа соответственно.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, стал победителем Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка Англии. «Бавария», в свою очередь, стала чемпионом Германии.

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