Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче с «Баварией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Баварией» (2:1).
«Это была игра между двумя потрясающими командами. Каждый раз, когда мы теряли мяч, вы могли видеть невероятную скорость «Баварии». Это очень важно. Мы хорошо знаем друг друга, «Бавария» — очень хорошая команда», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Баварии».
В следующем матче «Манчестер Сити» встретится с «Атлетико», а «Бавария» проведёт матч с «Ливерпулем». Матчи пройдут 30 июля и 2 августа соответственно.
Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, стал победителем Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка Англии. «Бавария», в свою очередь, стала чемпионом Германии.
Рядом со стадионом финала Лиги чемпионов произошёл пожар
- 27 июля 2023
-
04:38
-
04:26
-
04:19
-
04:04
-
03:40
-
03:18
-
03:00
-
02:52
-
02:23
-
02:20
-
01:59
-
01:37
-
01:15
-
00:53
-
00:46
-
00:45
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:01
- 26 июля 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:47
-
23:47
-
23:30
-
23:28
-
23:26
-
23:15
-
23:06
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:43