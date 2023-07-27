Стало известно, почему сорвался трансфер Клаудиньо во «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо был близок к переходу во «Фламенго», однако сделка сорвалась из-за требований российского клуба по сумме трансфера. Об этом сообщает SporTV.
По сведениям источника, изначально красно-чёрные рассматривали именно подписание 26-летнего Клаудиньо, однако, когда не сошлись в цене с «Зенитом», переключились на де ла Круса из «Ривер Плейт». Этот переход также не удался для «Фламенго», и тогда они начали переговоры по полузащитнику «Зенита» Венделу. Сообщается, что бразильский клуб уже отправил по 25-летнему соотечественнику предложение в размере € 13 млн и ожидает ответа утром в четверг, 27 июля.
Отметим, что Вендел несколько дней назад вернулся в Санкт-Петербург. Он прошёл медобследование и будет поддерживать форму с командой.
- 27 июля 2023
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