Джамал Мусиала: «Бавария» показала неплохой футбол в игре с «Манчестер Сити»

Немецкий форвард мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала оценил игру команды в товарищеском матче с «Манчестер Сити» (1:2).
«Это была наша первая предсезонная игра. Она была полезна для ног и позволила войти в режим, который мы тренировали на прошлой неделе. Есть вещи, которые мы ещё можем улучшить, но в первой игре мы показали неплохой футбол. Есть много вещей, на которые мы можем опираться. Но мы должны быть более сосредоточенны перед воротами, я должен был не упустить свой шанс забить в левый угол. Мы будем работать над этим и практиковать точность на тренировках. У нас всегда есть шансы в игре, но мы должны начать их реализовывать сейчас», – приводит слова Мусиалы пресс-служба клуба.
В следующем матче «Манчестер Сити» встретится с «Атлетико», а «Бавария» проведёт матч с «Ливерпулем». Матчи пройдут 30 июля и 2 августа соответственно.
- 27 июля 2023
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