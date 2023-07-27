Малком не получил десятый номер в «Аль-Хиляле» из-за Мбаппе

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Малком не получил десятый номер в своей новой команде из-за надежд руководства клуба подписать форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
Напомним, «Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома вчера, 26 июля. Бразильский нападающий будет выступать за новый клуб под 77-м номером. В «Зените», откуда Малком перешёл в «Аль-Хиляль», он играл под десятым номером.
Отметим, что в «ПСЖ» Мбаппе играет под седьмым номером, однако за французскую сборную нападающий играет под десятым.
Ранее стало известно, что Мбаппе отказался встретиться с руководством «Аль-Хиляля» в Париже. Сообщалось, что саудовский клуб был готов предложить ему зарплату в размере € 700 млн в год.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца
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