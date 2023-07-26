L'Équipe: Мбаппе отказался встречаться с приехавшим в Париж руководством «Аль-Хиляля»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался обсуждать возможный переход в «Аль-Хиляль» с делегацией саудовского клуба, прибывшей в Париж, сообщает L'Équipe.
По информации источника, делегация «Аль-Хиляля» прибыла в Париж для того, чтобы обсудить с французским форвардом детали возможного перехода, но встреча не состоялась. Сообщается, что Мбаппе никогда всерьёз не рассматривал вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии.
Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.
В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
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