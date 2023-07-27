Мележиков: возвращение пива создаст подспорье по увеличению посещаемости матчей
Поделиться
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о возвращении пива на стадионы Российской Премьер-Лиги. Напомним, 25 июля Госдума одобрила снятие запрета на продажу пива внутри футбольных стадионов, правительству рекомендовано ускорить внесение поправок в законодательство.
По мнению Мележикова, продажа пива может стать подспорьем для увеличения посещаемости матчей.
«Это несущественный доход для клубов РПЛ. В бюджете клуба, думаю, это составит до 20 млн рублей максимум. Это при посещаемости от 10 тыс. Но это создаст определённое подспорье по увеличению посещаемости матчей», — приводят слова Мележикова «Известия».
Комментарии
- 27 июля 2023
-
10:44
-
10:42
-
10:32
-
10:27
-
10:23
-
10:14
-
10:01
-
10:01
-
10:00
-
09:49
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:20
-
09:14
-
09:04
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:38
-
08:30
-
07:59
-
07:36
-
07:28
-
07:26
-
07:01
-
06:29
-
06:23
-
06:18
-
06:15
-
06:12
-
05:58
-
05:56
-
05:49
-
05:49
Партнерский контент