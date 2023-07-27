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Мележиков: возвращение пива создаст подспорье по увеличению посещаемости матчей

Мележиков: возвращение пива создаст подспорье по увеличению посещаемости матчей
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о возвращении пива на стадионы Российской Премьер-Лиги. Напомним, 25 июля Госдума одобрила снятие запрета на продажу пива внутри футбольных стадионов, правительству рекомендовано ускорить внесение поправок в законодательство.

По мнению Мележикова, продажа пива может стать подспорьем для увеличения посещаемости матчей.

«Это несущественный доход для клубов РПЛ. В бюджете клуба, думаю, это составит до 20 млн рублей максимум. Это при посещаемости от 10 тыс. Но это создаст определённое подспорье по увеличению посещаемости матчей», — приводят слова Мележикова «Известия».

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