Мележиков: возвращение пива создаст подспорье по увеличению посещаемости матчей

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о возвращении пива на стадионы Российской Премьер-Лиги. Напомним, 25 июля Госдума одобрила снятие запрета на продажу пива внутри футбольных стадионов, правительству рекомендовано ускорить внесение поправок в законодательство.

По мнению Мележикова, продажа пива может стать подспорьем для увеличения посещаемости матчей.

«Это несущественный доход для клубов РПЛ. В бюджете клуба, думаю, это составит до 20 млн рублей максимум. Это при посещаемости от 10 тыс. Но это создаст определённое подспорье по увеличению посещаемости матчей», — приводят слова Мележикова «Известия».