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Португалия — Вьетнам: португальские футболистки забили второй гол в матче женского ЧМ

Португалия — Вьетнам: португальские футболистки забили второй гол в матче женского ЧМ
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Сегодня, 27 июля, в матче 2-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 встречаются сборные Португалии и Вьетнама. Игра проходит на стадионе «Уаикато» в Гамильтоне (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 по московскому времени.

Португальские футболистки удвоили своё преимущество на 21-й минуте игры. Голом отметилась Франсиска Назарет. Текущий счёт в матче — 2:0.

ЧМ-2023 (ж). Группа E. 2-й тур
27 июля 2023, четверг. 10:30 МСК
Португалия (ж)
Окончен
2 : 0
Вьетнам (ж)
1:0 Энкарнасау – 7'   2:0 Назарет – 21'

Отметим, что соперниками сборных Португалии и Вьетнама по группе являются женские команды Нидерландов и Соединённых Штатов Америки.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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