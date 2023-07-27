Андрей Ещенко поделился ожиданиями от кубкового матча между «Краснодаром» и «Спартаком»
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Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Краснодаром».
«Обе команды претендуют на победу. Погодные условия будут на стороне «Краснодара», так как они более привыкшие. И те и другие играют с мячом в открытый футбол, поэтому будет много голов.
Нет ли опасений за оборону «Спартака» после игры с «Оренбургом»? Из матча в матч не стоит смотреть. Надо наблюдать на длинной дистанции», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч «Спартака» и «Краснодара» пройдёт уже сегодня, 27 июля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
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