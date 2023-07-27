Семак: Вендел будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдёт себе новый клуб

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Вендел будет тренироваться с командой до того момента, пока не найдёт себе новый клуб.

«Вчера он прошёл медосмотр, мы проанализируем его состояние, он пройдёт индивидуальное тестирование у нас. Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдёт себе новый клуб», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Вендел прилетел в Санкт-Петербург 25 июля, полузащитник пропустил всю предсезонную подготовку и несколько матчей «Зенита» в новом сезоне. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. По информации СМИ, главным претендентом на игрока является бразильский «Фламенго».